Новые антироссийские санкции бросили Чехию в объятия Азербайджана

Принятие Евросоюзом 18-го пакета антироссийских санкций повлияло на перераспределение потоков энергоресурсов в Центральной Европе и привело к углублению экономических связей между Чехией и Азербайджаном. В соответствии с новым решением Совета ЕС, Чехия утратила действовавшее до настоящего времени исключение, позволявшее ей продолжать импорт российской нефти по трубопроводу «Дружба». Также введён запрет на импорт нефтепродуктов, произведённых из российской нефти в третьих странах, за исключением ограниченного числа партнёров ЕС — Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США. Это, в частности, делает невозможным для Чехии закупку дизельного топлива, произведённого на словацком НПЗ в Братиславе из российской нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба».

Годовая потребность Чехии в нефти оценивается примерно в 7–8 миллионов тонн. В 2024 году 2,7 миллиона тонн из этого объёма были импортированы непосредственно из России, в то время как 2,6 миллиона поступили из Азербайджана как через прямые поставки, так и по каналам реэкспорта. В 2025 году наблюдается усиление азербайджанского вектора, чья нефть официально включена в состав стратегических резервов Чешской Республики, что свидетельствует о её системной роли в обеспечении энергетической безопасности этой страны. Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в период с января по июнь 2025 года Чехия импортировала 846,5 тысячи тонн азербайджанской нефти, что на 11 процентов больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. При этом общая сумма закупок составила 449,6 миллиона долларов США. Это на 8,4 процента ниже прошлогоднего значения, что объясняется снижением ценовых параметров. Важным каналом поставок азербайджанской нефти в Чехию может являться и её реэкспорт из Италии, которая в 2025 году значительно увеличила объёмы закупок азербайджанской нефти: в первом полугодии они достигли 6,82 миллиона тонн, что на 59,6 процента превышает показатель аналогичного периода 2024 года.