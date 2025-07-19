Путин не собирается идти на компромисс

«Аналитики считают отказ от компромисса стратегической ошибкой, которая обойдется России в колоссальную цену с точки зрения международного влияния, рынков для экспорта энергоресурсов и глобальных союзников», - полагает издание.

Президент России Владимир Путин не планирует идти на компромисс в войне в Украине, и это разрушает надежды на мирное соглашение, которое положило бы конец войне или восстановило бы отношения Москвы с Западом. Об этом пишет The Washington Post.

Эксперт по России Майкл Киммадж считает, что намерение Путина не допускать Украину в НАТО и требование признать за Россией захваченные территории свидетельствуют о том, что его решимость продолжать борьбу не основана на защите рациональных интересов безопасности России, а скорее является «эмоциональной фиксацией».

Эксперт добавил, что, хотя Путин частично движим опасениями по поводу расширения НАТО к границам России, есть также ощущение, что он «мстит» Украине за «непослушность».

«Это глубоко иррационально, даже фанатично, но это одна из многих причин, по которым я думаю, что Путин просто не может отстраниться от этой войны», - говорит Киммадж.

Издание пишет, что Москва теряет позиции в мире. Экономика стала зависеть от Китая, торговые возможности сузились, партнеры – как Казахстан, Армения и Азербайджан – дистанцируются от России. В 2021 году, до войны, Россия экспортировала 49% своей нефти и 74% газа в Европу, но с началом войны она резко сократила импорт, и теперь Россия продает большую часть своей энергии по сниженным ценам Китаю и Индии.

«Суженные торговые возможности России, экономика, в значительной степени ориентированная на военное производство, и будущее бремя военных пенсий — всё это угрожает долгосрочному процветанию», — отмечает издание.