Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана

Новые ядерные объекты Ирана, если Исламская Республика решит их построить, могут быть уничтожены, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп напомнил, что все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены или уничтожены, и «потребовались бы годы», чтобы вернуть их в эксплуатацию.

«Если бы Иран этого хотел, ему было намного лучше начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», – написал президент США.

США 22 июня присоединились к боевым действиям Израиля против Ирана. Американские силы нанесли удары по трем иранским ядерным объектам – в Фордо, Исфахане и Натанзе. После произошедшего Трамп говорил, что атака отбросила ядерную программу Исламской Республики «на десятилетия». При этом 17 июля NBC News сообщил, что полномасштабные разрушения зафиксированы только на одном из трех ядерных объектов страны. В Белом доме отвергли эту информацию.