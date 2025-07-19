Пророссийскую «Победу» не допустили к выборам в Молдове

Центральная избирательная комиссия Молдовы не допустила оппозиционный блок «Победа» к участию в парламентских выборах, назначенных на 28 сентября. Постановление было принято на заседании, которое транслировалось пресс-службой ведомства.

«Отклонить запрос о регистрации избирательного блока «Победа», который был подан в ЦИК 14 июля», - зачитал постановление зампредседателя ЦИК Павел Постикэ. Перед этим он огласил доклад, где изложена версия о связях блока с Россией.

За отказ в регистрации проголосовали шесть из девяти членов ЦИК, трое воздержались. Объединение «Победа», которое возглавил после ликвидации партии «Шор» Илан Шор, состоит из партий «Возрождение», «Шанс», «Виктория» и «Сила альтернативы и спасения Молдовы».

Блок «Победа» (Pobeda – Victorie) — пророссийская оппозиционная политическая коалиция в Молдове, создана в апреле 2024 года в Москве. Основатель и лидер коалиции — находящийся под следствием в Молдове Илан Шор, который сбежал в Россию и получил там гражданство. Исполнительный секретарь блока — глава Гагаузии Евгения Гуцул, она обвиняется по делу о незаконном финансировании партии «Шор», выдвигавшей Гуцул на выборы башкана. Главная идея блока «Победа» — продвижение идей евразийской интеграции и вступления в ЕАЭС, провозглашение союза с Россией.