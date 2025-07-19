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Трамп: Мы сотворили там чудо. Азербайджан и Армения близки к миру
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Трамп: Мы сотворили там чудо. Азербайджан и Армения близки к миру

Алиев: Строительство Зангезурской дороги практически завершается...

обновляется с 18:21
18:48 2682

Реализация Зангезурского коридора откроет еще одно направление коридора «Север - Юг», заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Не только в том направлении, о котором все говорят, – из России в Азербайджан, Иран, в Решт, но и через Восточный Зангезур и другие части Зангезурского района в Иран, а оттуда – в Турцию. Это открывает большие перспективы для увеличения объемов грузопотоков», – сказал глава государства.

Ильхам Алиев сообщил, что практически завершается строительство железной дороги до стыка границ Азербайджана с Арменией и Ираном. «Азербайджанский участок этой железной дороги, вероятно, будет построен менее чем за год, возможно, весной следующего года», - отметил президент Алиев.

* * * 18:21

Если Армения и дальше будет блокировать процесс, связанный с открытием Зангезурского коридора, ее шансы когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«К сожалению, на армянской стороне никакие работы (связанные с Зангезурским коридором) за последние пять лет не велись. Этот вопрос сознательно снимается с повестки дня. В таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю. Если они будут и дальше блокировать этот процесс, я думаю, они окажутся не только в транспортной изоляции, в которой они сегодня находятся, но и в определенной степени в политической изоляции», - сказал глава азербайджанского государства.

Глава государства подчеркнул, что страна не может быть транзитной, если у нее нет добрососедских отношений: «Мы должны поддерживать хорошие отношения не только с нашими соседями, но и с соседями наших соседей. В этом направлении ведется активная дипломатическая работа, и мы формируем имидж надежного партнера. В течение последних десяти лет мы стремились завоевать доверие. Мы старались продемонстрировать, что наша страна — надежный партнер, и наше слово имеет ту же силу, что и наша подпись. Так было вплоть до сегодняшнего дня».

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