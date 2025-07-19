Алиев благодарит Трампа

Азербайджан благодарен Соединенным Штатам за их вовлеченность в процессы на Южном Кавказе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы очень благодарны (президенту США Дональду Трампу) лично за стремление помочь Азербайджану и Армении в конце концов договориться. Несмотря на то, что он занят более глобальными вопросами международной безопасности, ситуацию на Южном Кавказе президент США тоже держит в поле своего зрения. Мы в Азербайджане, конечно же, рады, что он победил по многим причинам, и, естественно, желаем ему, чтобы он довел дело до конца», - сказал глава государства.

Президент Алиев также отметил, что Дональд Трамп единственный из президентов США, кто не начинал войн: «За небольшой срок его пребывания у власти видно, что человек заканчивает войны».

«Сегодня мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США. Мы получаем положительные сигналы из Вашингтона. В ответ Азербайджан также направляет весьма положительные сигналы. Наше партнерство имеет богатую историю», - сказал глава государства.