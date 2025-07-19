Америка дала «Хезболле» четыре месяца

Соединенные Штаты установили срок для разоружения ливанской организации «Хезболла» – не более четырех месяцев, передают ливанские СМИ.
Согласно американским источникам, этот график должен сопровождаться взаимными шагами Ливана и Израиля, направленными на полное прекращение огня.
Накануне генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем заявил, что организация не передаст свое оружие Израилю и «не будет унижена».
На следующей неделе в Бейрут прибудет спецпредставитель США Томас Баррак, который намерен настаивать на выполнении графика разоружения «Хезболлы» и требовать от руководства Ливана контроля над ним.