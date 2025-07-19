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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

новость дополнена
19:27 1416

Азербайджан не получил ответа от российских официальных лиц относительно авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), вблизи аэропорта Актау, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос агентства Reuters об отношениях с Россией.

«К сожалению, мы не получили никакого ответа от российских официальных лиц по этому поводу, хотя уже прошло семь месяцев. Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло. И здесь возникает вопрос: почему они просто не делают то, что сделал бы любой сосед? Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL за потерю самолета», - сказал Ильхам Алиев.

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