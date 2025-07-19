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Киев выдвинул требование Москве

19:42 553

Украина требует от России прекратить использовать депортацию граждан Украины в Грузию как оружие. Киев требует от России привозить украинцев, которых хотят депортировать, непосредственно к украинской границе, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Россия использует депортацию украинских граждан через Грузию как средство ведения войны. Мы предлагаем, чтобы Россия напрямую доставляла их к украинской границе», - пишет Сибига в соцсети X.

Министр иностранных дел Украины заявил, что с июня Россия значительно увеличила число украинцев, депортируемых из страны на границу с Грузией. Многие из них осужденные и не имеют соответствующих документов, отмечает министр, поэтому они оказываются на ничьей земле, а грузинские власти их не пропускают.

Грузинская организация «Волонтеры Тбилиси», помогающая украинским беженцам, ранее сообщала, что на нейтральной полосе у них нет даже самого необходимого.

По словам Сибиги, украинские консульские органы пытаются помочь соотечественникам и уже смогли вернуть на родину 43 человека через Молдову. Однако многие депортированные все еще остаются на границе, и нет гарантий, что Россия не начнет депортировать таким способом еще больше людей, пишет министр.

«Мы публично предлагаем России отправлять эти категории украинских граждан напрямую на украинскую границу. Мы готовы принимать их оттуда. Есть соответствующие участки границы, где это можно сделать. Передаем это предложение напрямую и по официальным каналам через международные организации», — подчеркивает Сибига.

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