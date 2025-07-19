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Трамп: Мы сотворили там чудо. Азербайджан и Армения близки к миру
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Трамп: Мы сотворили там чудо. Азербайджан и Армения близки к миру

Алиев: Внутренних источников рисков не существует

20:05 1666

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал базовые принципы своей политики: всегда говорить правду своему народу, быть объективным и честным, придерживаться принципов международного права в любой ситуации.

«Что касается Азербайджана, то в нашей стране внутренних источников рисков не существует. Все потенциальные риски могут формироваться за нашими пределами. Поэтому обезопасить себя от сюрпризов, от каких-то рисков, не связанных с твоей деятельностью, тоже было важно, и география в данном случае сыграла важную роль», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что важным фактором успешной политики является то, что Азербайджан – одна из немногих стран, которая является членом как европейских, так и мусульманских организаций, активно участвует в форматах саммитов по линии Европейского союза, Организации исламского сотрудничества, ЕСО и многих других.

«Еще важно для всех: когда учитываешь свои интересы, надо посмотреть на интересы твоего соседа. Защита национальных интересов – основополагающий фактор политики Азербайджана, но в отрыве от регионального или глобального контекста этим фактором сильно злоупотреблять нельзя. Надо всегда посмотреть на ситуацию, попытаться посмотреть на ситуацию с призмы твоего соседа. Тогда многое становится ясным, тогда многое, что могло вести к какому-то недопониманию, регулируется достаточно эффективно», - сказал глава государства.

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