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Трамп: Мы сотворили там чудо. Азербайджан и Армения близки к миру
Новость дня
Трамп: Мы сотворили там чудо. Азербайджан и Армения близки к миру

Алиев сказал, когда может быть подписан мир с Арменией

новость дополнена
20:12 2275

Мирный договор может быть подписан сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ, сказал президент Ильхам Алиев.

«Да, текст может быть парафирован заблаговременно, и азербайджанская сторона уже выступала с таким предложением в Абу-Даби. Но, как вы знаете, парафирование документа вовсе не означает его подписание. То есть одно дело – устное выражение согласия, а другое – парафирование каждой страницы документа. Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора», – сказал глава азербайджанского государства.

Нужно, чтобы Южный Кавказ стал стабильным и безопасным регионом, заявил президент Алиев. Напомнив, что Южный Кавказ веками был зоной кровопролитий, ожесточенных столкновений, войн и оккупации, а народы Кавказа пережили огромные страдания, глава государства отметил: «Довольно. Теперь мы должны жить в мире».

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