Алиев сказал, когда может быть подписан мир с Арменией

Мирный договор может быть подписан сразу после решения двух вопросов: изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ, сказал президент Ильхам Алиев.

«Да, текст может быть парафирован заблаговременно, и азербайджанская сторона уже выступала с таким предложением в Абу-Даби. Но, как вы знаете, парафирование документа вовсе не означает его подписание. То есть одно дело – устное выражение согласия, а другое – парафирование каждой страницы документа. Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора», – сказал глава азербайджанского государства.

Нужно, чтобы Южный Кавказ стал стабильным и безопасным регионом, заявил президент Алиев. Напомнив, что Южный Кавказ веками был зоной кровопролитий, ожесточенных столкновений, войн и оккупации, а народы Кавказа пережили огромные страдания, глава государства отметил: «Довольно. Теперь мы должны жить в мире».