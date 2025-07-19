Алиев: Мы не политизируем и не конкурируем

Президент Ильхам Алиев высказался о газовом кризисе между Россией и Европейским cоюзом.

Глава государства указал, что Европейский cоюз намерен «отказаться от российского газа. Мы никогда не учитывали этого. Мы ни в коем случае не пытались конкурировать с Россией. Даже в то время, когда Россия поставляла в Европу 150 миллиардов кубометров газа».

Ильхам Алиев отметил, что «мы никогда не предлагали стать альтернативой. Мы действуем исключительно на основе коммерческих принципов. Наша энергетическая политика была ориентирована на бизнес. Мы никогда не политизировали это, никогда не уменьшали объемы газа».