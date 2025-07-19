«Это террор»: посол США посетил деревню, на которую напали еврейские поселенцы

Отмечается, что большинство жителей этой деревни – арабы-христиане. В деревне была подожжена историческая церковь, в этом подозревают поселенцев. Завершив визит, посол опубликовал специальное заявление. Хакаби, в частности, заявил, что речь идет о «тихой деревне с множеством американских граждан, которая подверглась вандализму, включая поджог древней церкви. Осквернение церкви, мечети или синагоги — это преступление против человечности и против Бога».

Посол США в Израиле Майк Хакаби посетил в субботу, 19 июля, палестинскую деревню Тайбе, расположенную к востоку от Рамаллы, рядом с Иерусалимом, которая пострадала от рук еврейских поселенцев, передает русскоязычное израильское издание «Детали».

«Я работаю ради всех граждан США, живущих в Израиле — будь то евреи, мусульмане или христиане. Когда они страдают от преступлений или становятся жертвами террора, я потребую, чтобы виновные понесли настоящую ответственность», — заявил американский посол.

Издание замечает, что Хакаби тем самым намекнул на то, что правоохранительные органы смотрят сквозь пальцы на действия еврейских поселенцев. «То, что здесь произошло, — абсолютный террор», — заявил Хакаби в присутствии журналистов. «Святые места нельзя осквернять — не имеет значения, идет ли речь о церкви, мечети или синагоге, — это неприемлемо», — сказал он.

Американский посол сравнил осквернение святых мест с терактом, «это преступление»: «Такие действия должны повлечь за собой последствия — и серьезные последствия».

Хакаби добавил: «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы жители этой мирной деревни знали: мы будем настаивать на том, чтобы виновные в актах террора и насилия в Тайбе и в других местах были найдены и предстали перед судом. Простого осуждения недостаточно».

Посол рассказал, что он и его команда хотели узнать подробнее о произошедшем в церкви: «Мы получили подробную, полезную и конкретную информацию». По его словам, целью визита было также выразить солидарность с жителями палестинской деревни, большинство которых — христиане.

Ранее, 17 июля Майк Хакаби направил резкое письмо министру внутренних дел Израиля Моше Арбелю. Посол выразил возмущение тем, что Израиль отказывает в коллективных визах десяткам христианских организаций, и пригрозил отменой виз для израильтян. Это письмо считается одним из самых резких посланий, когда-либо написанных американским послом израильскому министру, отмечает издание. Копия письма была направлена премьер-министру Биньямину Нетаньяху, президенту Ицхаку Герцогу и министру иностранных дел Гидеону Саару.