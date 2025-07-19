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Китай строит крупнейшую в мире ГЭС

21:27 243

Власти КНР в субботу приступили к строительству крупнейшей гидроэлектростанции на Тибетском нагорье на реке Ярлунг Цангпо, сообщают СМИ.

На церемонии запуска проекта присутствовал премьер Госсовета КНР Ли Цян. На реке Ярлунг Цангпо, которая протекает в Тибете, будет возведено пять каскадных гидроэлектростанций. На их строительство планируется потратить около $167 млрд, передает China Daily.

Строительством и обслуживанием станций займется компания China Yajiang Group. Сооружения будут производить 300 млн кВт•ч в год. Вырабатываемое электричество обеспечит энергией Тибет, а также его будут поставлять за пределы региона.

BBC отмечало, что сооружение сможет вырабатывать втрое больше энергии, чем плотина «Три ущелья», которая в настоящее время является крупнейшей в мире гидроэлектростанцией. Власти Индии и Бангладеш выразили беспокойство из-за новой ГЭС: сооружения могут повлиять на местную экологию и состояние реки Ярлунг Цангпо.

Река Ярлунг Цангпо - одна из крупнейших водных артерий Южной Азии - также протекает через Индию и Бангладеш и впадает в Ганг. В Индии ее называют Брахмапутра, в Бангладеш - Джамуна.

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