USD 1.7000
EUR 1.9751
RUB 2.1730
Подписаться на уведомления
Трамп: Мы сотворили там чудо. Азербайджан и Армения близки к миру
Новость дня
Трамп: Мы сотворили там чудо. Азербайджан и Армения близки к миру

Украина выступила с предложением к России

21:34 273

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня», — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что стороны продолжают выполнять договоренности, достигнутые по итогам прошлых переговорных раундов в Стамбуле. По его словам, готовится еще один обмен. «И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир, действительно длительный. Украина готова к такой встрече», — сказал президент.

Украина выступила с предложением к России
Украина выступила с предложением к России
21:34 274
Алиев: Мы не политизируем и не конкурируем
Алиев: Мы не политизируем и не конкурируем
20:41 1562
Украина снова атакует Москву беспилотниками
Украина снова атакует Москву беспилотниками обновлено 20:25
20:25 2728
Алиев сказал, когда может быть подписан мир с Арменией
Алиев сказал, когда может быть подписан мир с Арменией новость дополнена
20:12 2284
Алиев: Внутренних источников рисков не существует
Алиев: Внутренних источников рисков не существует
20:05 1671
Третья медаль Азербайджана на Всемирной Универсиаде
Третья медаль Азербайджана на Всемирной Универсиаде 6-е место в медальной таблице; фото, обновлено
20:03 2568
Киев выдвинул требование Москве
Киев выдвинул требование Москве
19:42 2843
Алиев благодарит Трампа
Алиев благодарит Трампа
18:57 3933
Во всем виноваты… коммунисты!
Во всем виноваты… коммунисты! горячая тема
18:30 2705
«Панамская модель» для Зангезура
«Панамская модель» для Зангезура американцы раскрывают детали нового плана; все еще актуально
14:16 6468
Алиев: Строительство Зангезурской дороги практически завершается...
Алиев: Строительство Зангезурской дороги практически завершается... обновляется с 18:21
18:48 4312

ЭТО ВАЖНО

Украина выступила с предложением к России
Украина выступила с предложением к России
21:34 274
Алиев: Мы не политизируем и не конкурируем
Алиев: Мы не политизируем и не конкурируем
20:41 1562
Украина снова атакует Москву беспилотниками
Украина снова атакует Москву беспилотниками обновлено 20:25
20:25 2728
Алиев сказал, когда может быть подписан мир с Арменией
Алиев сказал, когда может быть подписан мир с Арменией новость дополнена
20:12 2284
Алиев: Внутренних источников рисков не существует
Алиев: Внутренних источников рисков не существует
20:05 1671
Третья медаль Азербайджана на Всемирной Универсиаде
Третья медаль Азербайджана на Всемирной Универсиаде 6-е место в медальной таблице; фото, обновлено
20:03 2568
Киев выдвинул требование Москве
Киев выдвинул требование Москве
19:42 2843
Алиев благодарит Трампа
Алиев благодарит Трампа
18:57 3933
Во всем виноваты… коммунисты!
Во всем виноваты… коммунисты! горячая тема
18:30 2705
«Панамская модель» для Зангезура
«Панамская модель» для Зангезура американцы раскрывают детали нового плана; все еще актуально
14:16 6468
Алиев: Строительство Зангезурской дороги практически завершается...
Алиев: Строительство Зангезурской дороги практически завершается... обновляется с 18:21
18:48 4312
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться