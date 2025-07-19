Украина выступила с предложением к России

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил российской стороне провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня», — сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что стороны продолжают выполнять договоренности, достигнутые по итогам прошлых переговорных раундов в Стамбуле. По его словам, готовится еще один обмен. «И нужна встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир, действительно длительный. Украина готова к такой встрече», — сказал президент.