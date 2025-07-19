ХАМАС ждет ответа от Израиля

По их словам, ХАМАС, вероятно, «отнесется к картам положительно», но потребует изменений в отдельных точках дислокации сил в зависимости от израильского ответа.

Делегация ХАМАС ожидает ответа от израильского правительства, прежде чем представить свою позицию по картам отвода армии Израиля из сектора Газа. Об этом источники в ХАМАС сообщили саудовской газете «Аш-Шарк аль-Аусат» в субботу, 19 июля.

Согласно источникам в ХАМАС, карты, переданные группировке посредниками, являются обновленной версией карт, ранее представленных Израилем. Эта последняя версия включает отвод сил ЦАХАЛ из коридора Мораг. При этом, согласно картам, ЦАХАЛ в период прекращения огня будет продолжать контролировать около 20% территории сектора Газа.

Источники в ХАМАС утверждают, что договоренности об отводе ЦАХАЛ включают четкие гарантии с графиками поэтапного отступления израильских войск вплоть до их полного вывода на втором этапе сделки.

По словам источников, как только будет достигнуто соглашение по картам, начнутся переговоры, сколько палестинских заключенных будет освобождено в обмен на заложников. Эти переговоры могут занять еще два дня. Также отмечается, что пока нет финальных договоренностей и по вопросу о ввозе гуманитарной помощи.