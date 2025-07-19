Европа тайно готовит запрет бензиновых авто

Власти Европейского союза втайне готовят запрет на покупку компаниями и крупными автопрокатчиками бензиновых автомобилей с 2030 года. Об этом со ссылкой на источники в Брюсселе сообщает немецкая газета Bild.

«С 2030 года такие компании, как Sixt или Europcar, а также крупные фирмы смогут приобретать только электромобили», — пишет издание.

Собеседники Bild уточнили, что инициатива затронет до 60 процентов продаж новых автомобилей в ЕС. Утверждается, что работа над законопроектом уже ведется, но комментарии дадут позже.