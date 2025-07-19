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Морская прогулка обернулась трагедией

22:42 895

Во Вьетнаме в результате шторма перевернулось туристическое судно Wonder Sea, что привело к гибели 34 человек. Об этом сообщает издание VnExpress со ссылкой на власти провинции.

Спасти удалось 11 человек, на борту находились 48 туристов и пять членов экипажа.

Вице-президент Ассоциации туристических лодок Халонга Буй Конг Хоан рассказал, что среди пассажиров был 14-летний мальчик, который провел четыре часа в полузатопленной каюте перевернувшегося судна.

«Хотя лодка перевернулась, и пассажирский отсек был заперт, оставался зазор около 50–60 см, достаточный для поступления кислорода, поэтому ребенок был жив», — пояснил он. Спасателям пришлось разбить окно, чтобы спасти мальчика.

Как отмечает издание, поисковые работы продолжаются, однако сильный дождь и плохая видимость из-за темноты существенно затрудняют действия спасателей.

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