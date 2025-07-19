USD 1.7000
EUR 1.9751
RUB 2.1730
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Новость дня
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

В Украине призвали вычеркнуть русский язык из Конституции

19 июля 2025, 23:31 926

Новый уполномоченный по защите украинского языка Елена Ивановская призвала вычеркнуть русский язык из Конституции Украины. Об этом языковой омбудсмен заявила в интервью изданию «Укринформ».

По словам Ивановской, необходимо «устранить символическое неравенство» в украинском законодательстве. «В частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации», - заявила омбудсмен.

Ивановская уверена, что «конституционная модель языковой политики должна соответствовать реалиям войны».

Статья 10 Основного закона Украины гласит, что государственным языком является украинский, но страна «гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств».

Украинские беспилотники кошмарят Москву
Украинские беспилотники кошмарят Москву обновлено 23:41
19 июля 2025, 23:41 6278
Перемирием в Сирии и не пахнет: идет стрельба, льется кровь...
Перемирием в Сирии и не пахнет: идет стрельба, льется кровь... видео; обновлено 23:10
19 июля 2025, 23:10 10540
В России подтверждают, что от Украины пришло приглашение
В России подтверждают, что от Украины пришло приглашение обновлено 22:50
19 июля 2025, 22:50 4378
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно новость дополнена
19 июля 2025, 19:27 9628
Новые антироссийские санкции бросили Чехию в объятия Азербайджана
Новые антироссийские санкции бросили Чехию в объятия Азербайджана новый поворот; все еще актуально
19 июля 2025, 16:57 5667
Алиев: Мы не политизируем и не конкурируем
Алиев: Мы не политизируем и не конкурируем
19 июля 2025, 20:41 4021
Алиев: Внутренних источников рисков не существует
Алиев: Внутренних источников рисков не существует
19 июля 2025, 20:05 3366
Третья медаль Азербайджана на Всемирной Универсиаде
Третья медаль Азербайджана на Всемирной Универсиаде 6-е место в медальной таблице; фото, обновлено
19 июля 2025, 20:03 3324
Киев выдвинул требование Москве
Киев выдвинул требование Москве
19 июля 2025, 19:42 5269
Алиев благодарит Трампа
Алиев благодарит Трампа
19 июля 2025, 18:57 6365
Во всем виноваты… коммунисты!
Во всем виноваты… коммунисты! горячая тема
19 июля 2025, 18:30 4047

ЭТО ВАЖНО

Украинские беспилотники кошмарят Москву
Украинские беспилотники кошмарят Москву обновлено 23:41
19 июля 2025, 23:41 6278
Перемирием в Сирии и не пахнет: идет стрельба, льется кровь...
Перемирием в Сирии и не пахнет: идет стрельба, льется кровь... видео; обновлено 23:10
19 июля 2025, 23:10 10540
В России подтверждают, что от Украины пришло приглашение
В России подтверждают, что от Украины пришло приглашение обновлено 22:50
19 июля 2025, 22:50 4378
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно новость дополнена
19 июля 2025, 19:27 9628
Новые антироссийские санкции бросили Чехию в объятия Азербайджана
Новые антироссийские санкции бросили Чехию в объятия Азербайджана новый поворот; все еще актуально
19 июля 2025, 16:57 5667
Алиев: Мы не политизируем и не конкурируем
Алиев: Мы не политизируем и не конкурируем
19 июля 2025, 20:41 4021
Алиев: Внутренних источников рисков не существует
Алиев: Внутренних источников рисков не существует
19 июля 2025, 20:05 3366
Третья медаль Азербайджана на Всемирной Универсиаде
Третья медаль Азербайджана на Всемирной Универсиаде 6-е место в медальной таблице; фото, обновлено
19 июля 2025, 20:03 3324
Киев выдвинул требование Москве
Киев выдвинул требование Москве
19 июля 2025, 19:42 5269
Алиев благодарит Трампа
Алиев благодарит Трампа
19 июля 2025, 18:57 6365
Во всем виноваты… коммунисты!
Во всем виноваты… коммунисты! горячая тема
19 июля 2025, 18:30 4047
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться