В Украине призвали вычеркнуть русский язык из Конституции

Новый уполномоченный по защите украинского языка Елена Ивановская призвала вычеркнуть русский язык из Конституции Украины. Об этом языковой омбудсмен заявила в интервью изданию «Укринформ».

По словам Ивановской, необходимо «устранить символическое неравенство» в украинском законодательстве. «В частности, отменить особый статус русского языка, который в условиях вооруженной агрессии РФ является не только средством коммуникации, но и инструментом дестабилизации», - заявила омбудсмен.

Ивановская уверена, что «конституционная модель языковой политики должна соответствовать реалиям войны».

Статья 10 Основного закона Украины гласит, что государственным языком является украинский, но страна «гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств».