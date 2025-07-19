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Азербайджан переходит на международную систему координат WGS-84

распоряжение президента
19 июля 2025, 23:45 1157

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о применении новой системы координат во всех видах геодезических, гравиметрических, топографических, картографических и кадастровых работ, выполняемых на территории Азербайджанской Республики независимо от назначения.

Распоряжение подписано с целью интеграции области геодезии и картографии в глобальную геодезическую сеть и обеспечения единства геодезической системы координат.

Теперь во всех видах геодезических, гравиметрических, топографических, картографических и кадастровых работ, выполняемых на территории Азербайджанской Республики независимо от назначения, будет применяться WGS-84 (международная система координат), основанная на UTM (картографическая проекция). По проектам, начатым и не завершенным с использованием других геодезических систем координат, геодезические, гравиметрические, топографические, картографические и кадастровые работы будут продолжаться с применением тех же систем до их завершения.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

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