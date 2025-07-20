Протестующие требуют «свободные выборы» в Грузии

По сообщению «Эха Кавказа», участники акции собрались у Тбилисского государственного университета, откуда прошествовали к Высшему законодательному органу.

У здания парламента в Тбилиси в субботу вечером прошла акция протеста под лозунгом «Только свободные выборы – нет российским спецоперациям».

Организаторы марша – партии, бойкотирующие местные выборы, гражданские активисты, студенты и члены семей, задержанных на проевропейских митингах. К маршу присоединилось и протестное движение «300 женщин».

Акция с такими же требованиями прошла и в Батуми.

Члены оппозиционных партий, участвующих в митинге, намерены бойкотировать выборы в органы местного самоуправления 4 октября. Принять в них участие, скоординированно, планируют коалиция «Сильная Грузия» и партия «Гахария за Грузию».