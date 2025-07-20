После 20 лет комы умер «спящий принц» Саудовской Аравии

Известно, что мужчина провел в коме более двадцати лет после тяжелой черепно-мозговой травмы, которую получил в результате автокатастрофы во время учебы в Лондоне. Как сообщается в материале издания, в 16 лет, когда он учился в Лондоне, а в будущем хотел стать военным, случилась трагедия. В результате травмы произошло кровоизлияние в мозг. Врачи не давали юноше шансов, но родители не готовы были сдаваться, так как сердце его еще билось. Все 20 лет они надеялись на чудо.

О смерти сына в социальных сетях сообщил его отец, принц Халед ибн Таляль ибн Абдулазиз. «С сердцами, верящими в волю и указ Аллаха, с глубокой скорбью и печалью мы оплакиваем нашего любимого сына: принца Аль-Валида бин Халеда бин Талала бин Абдулазиза Аль Сауда, да смилуется над ним Аллах, который скончался сегодня», — написал он.

Как отмечает издание, история «спящего принца» много лет вызывала сочувствие и внимание как в самой Саудовской Аравии, так и за ее пределами, став символом надежды и борьбы семьи за жизнь близкого человека.