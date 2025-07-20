Новые подробности дружбы Трампа и Эпштейна

Трамп и Эпштейн познакомились примерно в 1990 году, когда финансист купил дом недалеко от особняка Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Они регулярно общались, бывали друг у друга в гостях, организовывали вечеринки и ужины, на которые приглашали моделей. Дружба прекратилась примерно в 2004 году, причиной конфликта стало желание как Трампа, так и Эпштейна приобрести особняк на берегу океана в Палм-Бич (штат Флорида). Победителем из этого спора вышел Трамп, он приобрел недвижимость за $41 млн.

По сведениям издания, сам Трамп впоследствии говорил своему окружению, что у него была еще одна причина дистанцироваться от Эпштейна - он некрасиво повел себя с дочерью одного из членов клуба Мар-а-Лаго.

Ранее в субботу стало известно, что Дональд Трамп подал иск о клевете против газеты The Wall Street Journal, опубликовавшей статью о поздравительном письме с «непристойным рисунком», которое Трамп, по версии издания, написал финансисту Джеффри Эпштейну. Президент США назвал статью «фейковой», WSJ — «бесполезной» и «опозоренной» газетой, а предстоящий суд — «историческим». По его словам, иск подан «для того, чтобы отстаивать интересы всех американцев».

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.