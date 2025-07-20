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Украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

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Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

На лондонском стадионе «Уэмбли» 38-летний украинский боксер вновь защитил все свои титулы. Поединок продолжался пять раундов, Усик победил Дюбуа нокаутом.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве и закончился победой украинца нокаутом в 9-м раунде.

«Хочу поблагодарить всю Украину, всех ребят, защищающих нашу страну. Получил множество сообщений от различных подразделений, защищающих Украину», - сказал Усик по окончании боя.

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