Украинец Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над британцем Даниэлем Дюбуа и в третий раз стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

На лондонском стадионе «Уэмбли» 38-летний украинский боксер вновь защитил все свои титулы. Поединок продолжался пять раундов, Усик победил Дюбуа нокаутом.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве и закончился победой украинца нокаутом в 9-м раунде.

«Хочу поблагодарить всю Украину, всех ребят, защищающих нашу страну. Получил множество сообщений от различных подразделений, защищающих Украину», - сказал Усик по окончании боя.