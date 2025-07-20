Трамп скармливает мигрантов не только крокодилам… Но и комарам

Haqqin.az написал об этой тюрьме во Флориде еще до того, как ее начали возводить. На строительство, в котором не применялись ни кирпичи, ни бетонные структуры, ушло всего восемь дней. Просто были сооружены металлические клетки, напоминающие те, в которых находятся звери в цирках, только побольше, и они были накрыты брезентовыми тентами. С тех пор прошло две недели. Президент Трамп, который успел посетить тюрьму, был очень доволен. Его порадовало то, что заключенные не могут сбежать, потому что место заключения окружено протоками, в которых обитают сотни аллигаторов. Отсюда пошло и название - «Аллигатор Алькатрас», по аналогии с известной тюрьмой в заливе Сан-Франциско.

«Дешево и сердито» - так, наверное, на русском можно было бы передать впечатление президента. На самом деле совсем не дешево - воздвижение клеток обошлось в 450 миллионов долларов. А сердито — это да, очень. Заключенные, у которых есть возможность звонить своим семьям (одна из немногих привилегий) говорят, что там «не могут находиться люди», что это «адское место». Аллигаторы, к счастью, не спешили сожрать никого из них, но ежедневно их едят тысячи комаров. От них никуда не скрыться. «Ты идешь в душ, и тебя облепляют сотни комаров, - говорит один из пленников, - а ночью из-за них невозможно спать». Охранники постоянно используют репелленты, а заключенным выдается только один на все время «отсидки» - делай что хочешь. «Условия для нас созданы фатальные, - говорит Энцо Аспайт, которому удалось прорваться в эфир CBS News Miami. - Помыться в душе можно лишь раз в четыре дня. Свет в камерах горит круглосуточно. Еда почти всегда холодная, и в ней часто обнаруживаешь gusanos-червяков. Никакой медицинской помощи, принимать лекарства запрещено. Места для досуга нет никакого. А все наши жалобы игнорируются».

Аспайт говорит, что под тентами жарко и, кроме того, во время дождя они протекают. Это случилось и во время визита Трампа, и тогда охране пришлось срочно выводить его из камеры. Совсем не идеальные условия и для охранников. Они живут в крошечных комнатах, туалеты расположены на улице поодаль. Туда по ночам люди боятся ходить, напуганные предупреждениями о том, что в этих местах, помимо аллигаторов, в изобилии водятся ядовитые змеи, скорпионы, а также флоридские пантеры. Но недостатка в персонале нет - из других тюрем штата сюда переходят люди, привлеченные тем, что в «Аллигаторе Алькатрас» им платят 26 долларов в час и 32 за сверхурочные, в то время как в других пенитенциарных центрах оплата составляет 22 доллара. Об «Аллигаторе Алькатрас» пресса США и многие зарубежные издания говорят ежедневно. Внимание нации колоссальное. Помимо Трампа, тюрьму посетили законодатели-республиканцы и увиденным остались очень довольны. «То, что я увидел, полностью совпадает с моим представлением о подобных заведениях, - говорит флоридский сенатор Джей Коллинз. – Всё очень добротно, тенты правильно натянуты, есть генераторы, полы чистые».