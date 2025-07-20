Франция спасает палестинцев

Франция впервые предоставила статус беженца палестинской женщине и её сыну из сектора Газа. Национальный суд по вопросам убежища (CNDA) признал, что они имеют обоснованные опасения подвергнуться индивидуальному преследованию в случае возвращения на оккупированную территорию, обусловленные их гражданством. Данное решение создаёт прецедент: оно подтверждает, что палестинцы, находящиеся вне системы защиты Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA), могут претендовать на защиту в соответствии с Женевской конвенцией о статусе беженцев 1951 года.

По мнению суда, сами по себе действия, предпринимаемые Израилем в контексте вооружённого конфликта против организации ХАМАС, достигают уровня, позволяющего квалифицировать их как формы преследования по признаку национальной принадлежности. Суд отметил, что палестинцы из Газы, независимо от наличия у них де-юре признанного государства, составляют определённую национальную группу и, как таковые, подвергаются риску посягательства на их основные права и свободы исключительно в силу своей идентичности. Это решение вызвало обеспокоенность в дипломатических кругах, поскольку может стать дополнительным фактором напряженности в отношениях между Францией и Израилем. По сути, оно квалифицирует действия Израиля по отношению к палестинскому населению как основание для признания статуса беженца, что может быть воспринято, как косвенное обвинение еврейского государства в систематических нарушениях международного гуманитарного права. Комментируя в интервью haqqin.az решение CNDA, израильский журналист и медиаэксперт Цви Зильбер, подчеркнул, что оно не означает автоматического или массового приема палестинцев во Франции. Речь идёт лишь о тех лицах, кто уже находится на территории страны и подаёт индивидуальное ходатайство о предоставлении убежища. Процедура регулируется общеевропейскими нормами, исключающими возможность свободного передвижения между странами с целью выбора наиболее предпочтительной юрисдикции для подачи прошения о защите.

Зильбер отметил, что ситуация с сектором Газа является уникальной: в отличие от других зон вооружённых конфликтов, здесь практически отсутствует возможность эвакуации гражданского населения в безопасные районы. Египет, соседствующий с Газой, сразу после трагических события 7 октября 2023 года построил на границе с Газой заградительные сооружения, полностью исключив возможность ее массового пересечения палестинскими беженцами. Тем самым был создан прецедент, при котором гражданское население лишено даже теоретической возможности воспользоваться правом на убежище, закреплённым в международных конвенциях. По мнению Зильбера, цель французского судебного решения не столько гуманитарная, сколько политико-правовая: оно ставит под сомнение легитимность методов ведения войны, применяемых Израилем, и указывает на признаки возможных нарушений международного гуманитарного и правозащитного права. Говоря о политической позиции президента Франции Эммануэля Макрона в отношении признания палестинского государства, эксперт напомнил, что ранее планировалась международная конференция по этому вопросу при участии Саудовской Аравии, но мероприятие не состоялось.