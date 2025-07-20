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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Франция спасает палестинцев

новый прецедент
Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az
02:10 372

Франция впервые предоставила статус беженца палестинской женщине и её сыну из сектора Газа. Национальный суд по вопросам убежища (CNDA) признал, что они имеют обоснованные опасения подвергнуться индивидуальному преследованию в случае возвращения на оккупированную территорию, обусловленные их гражданством.

Данное решение создаёт прецедент: оно подтверждает, что палестинцы, находящиеся вне системы защиты Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA), могут претендовать на защиту в соответствии с Женевской конвенцией о статусе беженцев 1951 года.

Цель французского судебного решения не столько гуманитарная, сколько политико-правовая: оно ставит под сомнение легитимность методов ведения войны, применяемых Израилем

По мнению суда, сами по себе действия, предпринимаемые Израилем в контексте вооружённого конфликта против организации ХАМАС, достигают уровня, позволяющего квалифицировать их как формы преследования по признаку национальной принадлежности. Суд отметил, что палестинцы из Газы, независимо от наличия у них де-юре признанного государства, составляют определённую национальную группу и, как таковые, подвергаются риску посягательства на их основные права и свободы исключительно в силу своей идентичности.

Это решение вызвало обеспокоенность в дипломатических кругах, поскольку может стать дополнительным фактором напряженности в отношениях между Францией и Израилем. По сути, оно квалифицирует действия Израиля по отношению к палестинскому населению как основание для признания статуса беженца, что может быть воспринято, как косвенное обвинение еврейского государства в систематических нарушениях международного гуманитарного права.

Комментируя в интервью haqqin.az решение CNDA, израильский журналист и медиаэксперт Цви Зильбер, подчеркнул, что оно не означает автоматического или массового приема палестинцев во Франции.

Речь идёт лишь о тех лицах, кто уже находится на территории страны и подаёт индивидуальное ходатайство о предоставлении убежища. Процедура регулируется общеевропейскими нормами, исключающими возможность свободного передвижения между странами с целью выбора наиболее предпочтительной юрисдикции для подачи прошения о защите.

Цви Зильбер комментирует для haqqin.az

Зильбер отметил, что ситуация с сектором Газа является уникальной: в отличие от других зон вооружённых конфликтов, здесь практически отсутствует возможность эвакуации гражданского населения в безопасные районы. Египет, соседствующий с Газой, сразу после трагических события 7 октября 2023 года построил на границе с Газой заградительные сооружения, полностью исключив возможность ее массового пересечения палестинскими беженцами. Тем самым был создан прецедент, при котором гражданское население лишено даже теоретической возможности воспользоваться правом на убежище, закреплённым в международных конвенциях.

По мнению Зильбера, цель французского судебного решения не столько гуманитарная, сколько политико-правовая: оно ставит под сомнение легитимность методов ведения войны, применяемых Израилем, и указывает на признаки возможных нарушений международного гуманитарного и правозащитного права.

Говоря о политической позиции президента Франции Эммануэля Макрона в отношении признания палестинского государства, эксперт напомнил, что ранее планировалась международная конференция по этому вопросу при участии Саудовской Аравии, но мероприятие не состоялось.

Франция использует правовые механизмы предоставления убежища, как инструмент для выражения политического несогласия с действиями Израиля в секторе Газы

Хотя Франция официально не признала независимость Палестины, в ряде международных организаций палестинцы участвуют как представители государства-наблюдателя.

Зильбер также напомнил, что Израиль в рамках соглашений «Осло» 1993 года признал возможность создания палестинского государства в будущем. Однако, по его мнению, за прошедшие десятилетия палестинское руководство не предприняло достаточных усилий для формирования государственных институтов, построения демократической системы и обеспечения устойчивого самоуправления. Особенно остро он критикует ситуацию в секторе Газа, который с 2007 года находится под контролем ХАМАС и вне юрисдикции Палестинской автономии.

По его словам, международное сообщество продолжает воспринимать палестинцев как жертв, не обращая должного внимания на внутренние проблемы и отсутствие политической ответственности среди палестинских властей. В этом контексте, считает эксперт, Франция использует правовые механизмы предоставления убежища, как инструмент для выражения политического несогласия с действиями Израиля в секторе Газы.

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