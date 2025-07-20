В Баку начинается снос одного из наиболее значимых объектов архитектурного наследия сталинского периода — здания бывшей гостиницы Hyatt Regency, которая на протяжении десятилетий наряду с другими знаковыми монументами «конструктивизма» отражала архитектурную самобытность евразийского Баку. С момента строительства в начале 1960-х годов ХХ века здание выполняло функции главного правительственного отеля страны и первым среди аналогичных объектов получило символическое название «Азербайджан». Автором проекта был известный архитектор Салман Амиров, создавший образец сдержанно-монументальной архитектуры, гармонично вписавшейся в ансамбль послевоенного Баку.

Позднее, после строительства новых гостиниц на площади Ленина (ныне площадь Азадлыг), отель получил название «Нахчыван», а в 1990-х годах здание приобрёл иранский предприниматель Паоло Парвиз, и именно здесь впервые в нашей стране появился международный гостиничный бренд Hyatt Regency. Однако несколько лет назад в околоправительственной прессе стали появляться публикации о якобы неудовлетворительном техническом состоянии этого здания. Постепенно общественное мнение подводилось к мысли о неизбежности сноса. Хотя на практике отель находился в хорошем состоянии, регулярно обслуживался и эксплуатировался без существенных технических проблем. Надо отметить, что подобные здания, возведённые по нормам капитального строительства сталинской эпохи, как правило, рассчитаны на вековую эксплуатацию. Так что, их демонтаж — это не столько техническая необходимость, сколько следствие искажённой градостроительной логики и откровенного пренебрежения к историческому контексту азербайджанской столицы. Проспект Иншаатчылар, на котором расположен отель, представляет собой архитектурную доминанту послевоенного Баку, созданную выдающимися азербайджанскими архитекторами Насруллой Кенгерли, Салманом Амировым, Иваном Вартанесовым, Салимом Ваидовым, Рубеном Голтухчаном и Леонидом Штейнфайером. Этот ансамбль — исчерпывающее свидетельство эстетики и духа эпохи, веры в прогресс и архитектурное достоинство, над которыми сегодня нависла реальная угроза.