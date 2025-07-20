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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Подняли руку и на «Нахчыван»

наши беды
Эльчин Алиев, профессор, архитектор, специально для haqqin.az
02:28 297

В Баку начинается снос одного из наиболее значимых объектов архитектурного наследия сталинского периода — здания бывшей гостиницы Hyatt Regency, которая на протяжении десятилетий наряду с другими знаковыми монументами «конструктивизма» отражала архитектурную самобытность евразийского Баку.

С момента строительства в начале 1960-х годов ХХ века здание выполняло функции главного правительственного отеля страны и первым среди аналогичных объектов получило символическое название «Азербайджан». Автором проекта был известный архитектор Салман Амиров, создавший образец сдержанно-монументальной архитектуры, гармонично вписавшейся в ансамбль послевоенного Баку.

Позднее, после строительства новых гостиниц на площади Ленина (ныне площадь Азадлыг), отель получил название «Нахчыван», а в 1990-х годах здание приобрёл иранский предприниматель Паоло Парвиз, и именно здесь впервые в нашей стране появился международный гостиничный бренд Hyatt Regency.

Однако несколько лет назад в околоправительственной прессе стали появляться публикации о якобы неудовлетворительном техническом состоянии этого здания. Постепенно общественное мнение подводилось к мысли о неизбежности сноса. Хотя на практике отель находился в хорошем состоянии, регулярно обслуживался и эксплуатировался без существенных технических проблем.

Надо отметить, что подобные здания, возведённые по нормам капитального строительства сталинской эпохи, как правило, рассчитаны на вековую эксплуатацию. Так что, их демонтаж — это не столько техническая необходимость, сколько следствие искажённой градостроительной логики и откровенного пренебрежения к историческому контексту азербайджанской столицы.

Проспект Иншаатчылар, на котором расположен отель, представляет собой архитектурную доминанту послевоенного Баку, созданную выдающимися азербайджанскими архитекторами Насруллой Кенгерли, Салманом Амировым, Иваном Вартанесовым, Салимом Ваидовым, Рубеном Голтухчаном и Леонидом Штейнфайером. Этот ансамбль — исчерпывающее свидетельство эстетики и духа эпохи, веры в прогресс и архитектурное достоинство, над которыми сегодня нависла реальная угроза.

Кто несёт ответственность за это разрушение? Прежде всего, сами мы, профессиональные архитекторы, допустившие превращение Союза архитекторов Азербайджана в сугубо номинальную структуру, обслуживающую интересы частных застройщиков. Неизвестный пока автор проекта здания, которое должно вырасти на месте Hyatt Regency, даже не попытался предложить вариант с сохранением хотя бы символичного фасада оригинального здания.

Ответственны и Министерство культуры, передававшее сведения об этом здании для его включения в реестр охраняемых объектов архитектуры, и Комитет по градостроительству и архитектуре, никак не объясняющий систематические отклонения от утверждённого генплана, и ответственные руководители, принимающее решения в области градостроительства под влиянием строительного лобби, и, наконец, всё общество — равнодушное и неспособное защитить своё историческое и культурное пространство…

К сожалению, мимо внимания высокопоставленных чиновников прошло мое предложение создать при президенте Азербайджанской Республики Общественный совет, который мог бы стать каналом прямой связи между экспертами и лицами, принимающими ключевые решения в области архитектуры и градостроения. А ведь это, по сути, единственная возможность донести до людей, принимающих судьбоносные решения, пусть не всегда удобную, но правдивую и важную информацию...

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