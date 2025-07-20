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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Новость дня
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Палатки, забастовка, Эзопов язык, гражданская война, пожар...

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:39 550

Газа (Палестина). Палатки, в которых укрываются палестинцы на фоне развалин города

Буэнос-Айрес (Аргентина). Забастовка медработников

Лос-Анджелес (США). Люди участвуют в арт-представлении «Исчезнувшие/Los Desaparecidos», в котором артисты играют агентов иммиграционной службы, задерживающих людей. Таким образом они протестуют против антимигрантских инициатив президента Трампа

Сувейда (Сирия). Бедуинские бойцы перед сожженным магазином во время столкновений между бедуинскими кланами и ополченцами-друзами 

Мартиг (Франция). Деревья горят во время лесного пожара

Дакка (Бангладеш). Сортировка мусора

Поток Персеиды в небе над Испанией

Палатки, забастовка, Эзопов язык, гражданская война, пожар...
Палатки, забастовка, Эзопов язык, гражданская война, пожар... объектив haqqin.az
02:39 551
Франция спасает палестинцев
Франция спасает палестинцев новый прецедент
02:10 977
Алиев благодарит Трампа
Алиев благодарит Трампа все еще актуально
19 июля 2025, 18:57 7096
Во всем виноваты… коммунисты!
Во всем виноваты… коммунисты! горячая тема
19 июля 2025, 18:30 4485
Украинские беспилотники кошмарят Москву и регионы России
Украинские беспилотники кошмарят Москву и регионы России обновлено 02:05
02:05 8169
Алиев: «А где гарантия, что позиция Армении не поменяется?»
Алиев: «А где гарантия, что позиция Армении не поменяется?» обновлено 21:43
19 июля 2025, 21:43 7946
Алиев: Строительство Зангезурской дороги практически завершается...
Алиев: Строительство Зангезурской дороги практически завершается... все еще актуально
19 июля 2025, 18:48 6604
Бои в Сирии прекратились
Бои в Сирии прекратились видео; обновлено 01:15
01:15 11488
В России подтверждают, что от Украины пришло приглашение
В России подтверждают, что от Украины пришло приглашение обновлено 22:50
19 июля 2025, 22:50 5298
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно новость дополнена
19 июля 2025, 19:27 11137
Новые антироссийские санкции бросили Чехию в объятия Азербайджана
Новые антироссийские санкции бросили Чехию в объятия Азербайджана новый поворот; все еще актуально
19 июля 2025, 16:57 6098

ЭТО ВАЖНО

Палатки, забастовка, Эзопов язык, гражданская война, пожар...
Палатки, забастовка, Эзопов язык, гражданская война, пожар... объектив haqqin.az
02:39 551
Франция спасает палестинцев
Франция спасает палестинцев новый прецедент
02:10 977
Алиев благодарит Трампа
Алиев благодарит Трампа все еще актуально
19 июля 2025, 18:57 7096
Во всем виноваты… коммунисты!
Во всем виноваты… коммунисты! горячая тема
19 июля 2025, 18:30 4485
Украинские беспилотники кошмарят Москву и регионы России
Украинские беспилотники кошмарят Москву и регионы России обновлено 02:05
02:05 8169
Алиев: «А где гарантия, что позиция Армении не поменяется?»
Алиев: «А где гарантия, что позиция Армении не поменяется?» обновлено 21:43
19 июля 2025, 21:43 7946
Алиев: Строительство Зангезурской дороги практически завершается...
Алиев: Строительство Зангезурской дороги практически завершается... все еще актуально
19 июля 2025, 18:48 6604
Бои в Сирии прекратились
Бои в Сирии прекратились видео; обновлено 01:15
01:15 11488
В России подтверждают, что от Украины пришло приглашение
В России подтверждают, что от Украины пришло приглашение обновлено 22:50
19 июля 2025, 22:50 5298
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно новость дополнена
19 июля 2025, 19:27 11137
Новые антироссийские санкции бросили Чехию в объятия Азербайджана
Новые антироссийские санкции бросили Чехию в объятия Азербайджана новый поворот; все еще актуально
19 июля 2025, 16:57 6098
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