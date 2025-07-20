Палатки, забастовка, Эзопов язык, гражданская война, пожар...

Газа (Палестина). Палатки, в которых укрываются палестинцы на фоне развалин города

Буэнос-Айрес (Аргентина). Забастовка медработников

Лос-Анджелес (США). Люди участвуют в арт-представлении «Исчезнувшие/Los Desaparecidos», в котором артисты играют агентов иммиграционной службы, задерживающих людей. Таким образом они протестуют против антимигрантских инициатив президента Трампа

Сувейда (Сирия). Бедуинские бойцы перед сожженным магазином во время столкновений между бедуинскими кланами и ополченцами-друзами

Мартиг (Франция). Деревья горят во время лесного пожара

Дакка (Бангладеш). Сортировка мусора