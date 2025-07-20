Азербайджанская диаспора в борьбе с армянским реваншизмом

Армянские реваншистские силы пытаются на международной арене в свете громкого судебного процесса над карабахскими сепаратистами в Баку актуализировать вопрос их досрочного освобождения. В это же время Европейский парламент принимает резолюции, в которых звучат призывы к освобождению армянских сепаратистов. Между тем, азербайджанские диаспорские организации развернули кампанию, педалируя историческими и правовыми аспектами долгожданного и справедливого ареста обвиняемых в совершении военных преступлений. Aзербайджанские диаспорские организации и активисты в Европе направили председателю Европейского парламента Роберте Метсоле открытое письмо, выражая свое негодование несправедливыми упреками в адрес Азербайджана. Активную деятельность в этом направления проявляет эксперт в Германии по международному праву Асаф Аскер, председатель Общественного объединения «Содействие развитию азербайджано-болгарской дружбы», главный редактор журнала «Aккорд» Мария Атанасова-Гусейнова, президент Азербайджано-турецкой культурной ассоциации Талех Гурбанов, председатель Молодежной организации «Aзер-Tюрк» Ульвия Джаббарова, руководитель Общества азербайджанской культуры “Натаван” Лейла Бегим Джафарова, руководитель Общества дружбы Греция- Азербайджан "ГАЛA" Рашид Мамедов, руководитель организации «Объединение культуры, спорта, мышления, солидарности и будущих возможностей азербайджанцев – MAДАНИ» Эмиль Алиев, руководитель организации «Land of Fire» Фарид Амралиев.

В письме Асафа Аскера подчеркивается, что на Азербайджан в очередной раз оказывается давление с требованием освободить находящихся под стражей представителей бывшей сепаратистской структуры в Карабахе. Юрист задается вопросом: действительно ли Европейский парламент требует от правительства Азербайджана безоговорочного освобождения сепаратистов и террористов, совершивших убийство его граждан? А.Аскер доводит до внимания европейской общественности, что с 1990-х годов сепаратисты были непосредственно причастны к гибели 30 тысяч азербайджанцев, в частности 613 мирных жителей в Ходжалы. В письме приводятся изобличающие армянскую пропаганду неопровержимые исторические факт: оккупация 20% территорий Азербайджана на протяжении 30 лет, незаконная эксплуатация, грабеж наземных ресурсов и подземных недр, незаконное переселение в оккупированную зону армян из Ливана, Сирии, Армении и России.

В письме также доводится до внимания, что за годы оккупации ни одна европейская структура не проявила настойчивости и принципиальности в борьбе с захватнической политикой против Азербайджана. При этом представители данных структур, к примеру, Франк Швабе, выдвигали требования относительно посещения азербайджанских территорий. В заключение особо подчеркивается, что неоднократное выдвижение Европарламентом предвзятых резолюций против Азербайджана, требования о безоговорочном освобождении сепаратистских и террористических сил является откровенным неуважением к внутреннему законодательству Азербайджана и международному праву. В заявлениях азербайджанских диаспорских организаций содержится требования расследования преступления геноцида против азербайджанцев и неотвратимости наказания преступников…