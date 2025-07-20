Ильхам Алиев: «Мы решили это чертово логово разрушить…»

«Потому что это говорит о том, что жизнь возвращается сюда, в том числе и в Ханкенди. И участие восьми глав государств и правительств стран-членов организации, а также и других стран на высоком уровне мы расцениваем так же, как и знак поддержки Азербайджана, того, что мы сделали, вернув наши земли, и того, что мы делаем сейчас, возвращая к жизни то, что было разрушено.

Кстати, должен сказать во время оккупации на этом самом месте сепаратистами было построено здание, которое они назвали парламентом. Ну и, в один из первых приездов моих сюда мы приняли решение, думаю, совершенно правильное, это чертово логово разрушить, и на его месте мы построили такой прекрасный Конгресс-холл, который принимает глав государств.

А рядом строится гостиница, которая была в советское время, но также была разрушена во время оккупации. Площадь перед Конгресс-центром названа сейчас Площадью Победы. В здании бывшего обкома Нагорно-Карабахской автономной области, которое было центром сепаратизма, будет располагаться Музей Победы. Сейчас там идут строительные работы», - сказал Алиев.