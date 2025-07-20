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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Грузии закрыли дорогу в ЕС

10:18 1875

Грузия не сможет стать полноправным членом Евросоюза (ЕС) до момента, пока правительство страны не изменит свой «авторитарный курс». Об этом говорится в заявлении Европейского парламента в социальной сети Х.

«Европейский парламент поддерживает грузинский народ. Парламент не признает нынешнее правительство Грузии и заявляет, что процесс ее вступления в ЕС фактически приостановлен до проведения честных выборов», — говорится в заявлении.

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года вслед за Украиной и Молдовой. В июне того же года Украина и Молдовой получили статус стран-кандидатов. Грузия стала кандидатом только в декабре 2023 года. Позже Еврокомиссия определила девять шагов, которые республика должна сделать, чтобы стать членом союза. Среди них было обязательство решить проблему политической поляризации — больше вовлекать оппозицию в политику, а также обеспечить свободный, конкурентный и справедливый избирательный процесс.

Отношения Тбилиси с Брюсселем испортились в апреле 2024-го на фоне одобрения закона об «иноагентах». Евросоюз приостановил процесс приема Грузии и заморозил часть финансовой помощи республике, в частности средства в объеме €30 млн, которые грузинскому Минобороны были выделены из Европейского фонда мира.

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