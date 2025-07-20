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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Новость дня
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Россия сможет запускать до 2000 «Шахедов» по Украине

10:27 827

Российская армия планирует запускать против Украины до 2000 дронов одновременно. Об этом заявил немецкий генерал Кристиан Фройдинг, глава ситуационного центра по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии.

По словам генерала, Москва активно расширяет свои производственные мощности, чтобы массово применять беспилотники в войне против Украины. Одновременное использование до 2000 дронов может стать серьезным испытанием для украинской системы противовоздушной обороны.

Фройдинг отметил, что традиционные методы борьбы с дронами, в частности использование дорогих ракет Patriot, малоэффективны в случае с дешевыми беспилотниками типа «Шахед». Один такой дрон стоит от 30 до 50 тысяч евро, тогда как ракета Patriot - более 5 миллионов.

Он подчеркнул, что необходимо искать экономически более выгодные средства противодействия - в пределах 2-4 тысяч евро за единицу. Именно такие решения позволили бы эффективно реагировать на массовые атаки со стороны России.

В качестве еще одного тактического ответа генерал назвал нанесение ударов по тыловым объектам в России - в частности, по военным самолетам, аэродромам и предприятиям оборонной промышленности.

Отдельно Фройдинг обратил внимание на изменение позиции Китая, который полностью прекратил поставки комплектующих для беспилотников в Украину и вместо этого переориентировал экспорт на Россию. По его словам, Пекин фактически устранил Украину с рынка технологий в этой сфере, что еще больше усложняет ее обороноспособность.

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