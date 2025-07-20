Россия сможет запускать до 2000 «Шахедов» по Украине

Российская армия планирует запускать против Украины до 2000 дронов одновременно. Об этом заявил немецкий генерал Кристиан Фройдинг, глава ситуационного центра по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии.

По словам генерала, Москва активно расширяет свои производственные мощности, чтобы массово применять беспилотники в войне против Украины. Одновременное использование до 2000 дронов может стать серьезным испытанием для украинской системы противовоздушной обороны.

Фройдинг отметил, что традиционные методы борьбы с дронами, в частности использование дорогих ракет Patriot, малоэффективны в случае с дешевыми беспилотниками типа «Шахед». Один такой дрон стоит от 30 до 50 тысяч евро, тогда как ракета Patriot - более 5 миллионов.

Он подчеркнул, что необходимо искать экономически более выгодные средства противодействия - в пределах 2-4 тысяч евро за единицу. Именно такие решения позволили бы эффективно реагировать на массовые атаки со стороны России.

В качестве еще одного тактического ответа генерал назвал нанесение ударов по тыловым объектам в России - в частности, по военным самолетам, аэродромам и предприятиям оборонной промышленности.

Отдельно Фройдинг обратил внимание на изменение позиции Китая, который полностью прекратил поставки комплектующих для беспилотников в Украину и вместо этого переориентировал экспорт на Россию. По его словам, Пекин фактически устранил Украину с рынка технологий в этой сфере, что еще больше усложняет ее обороноспособность.