Румыния закупает турецкие корабли

Министерство обороны Румынии официально запустило процедуру покупки легкого корвета класса Hisar — TCG Akhisar (P-1220), произведенного турецкой оборонной промышленностью. Сделка связана с намерением Бухареста укрепить военное присутствие в Черном море и защитить стратегические энергетические объекты, в первую очередь газовое месторождение Neptun Deep.

Стоимость — около 223 млн евро без НДС, с последующей модернизацией — до 265 млн. Поставка ожидается в течение полугода, а установка дополнительных боевых систем будет проведена уже на территории Румынии. Сделку еще должен утвердить парламент страны.