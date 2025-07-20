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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Румыния закупает турецкие корабли

10:40 777

Министерство обороны Румынии официально запустило процедуру покупки легкого корвета класса Hisar — TCG Akhisar (P-1220), произведенного турецкой оборонной промышленностью. Сделка связана с намерением Бухареста укрепить военное присутствие в Черном море и защитить стратегические энергетические объекты, в первую очередь газовое месторождение Neptun Deep.

Стоимость — около 223 млн евро без НДС, с последующей модернизацией — до 265 млн. Поставка ожидается в течение полугода, а установка дополнительных боевых систем будет проведена уже на территории Румынии. Сделку еще должен утвердить парламент страны.

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