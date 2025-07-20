Пошли в ресторан, а оказались в больнице

В селе Хырдапай Кюрдамирского района Азербайджана произошло массовое отравление в семейном ресторане «Нафталан». По предварительной информации, около 20 человек были доставлены в больницу с диагнозом пищевого отравления.

Инцидент произошел в ресторане, принадлежащем физическому лицу — Эльшану Азизову. Для установления причин произошедшего сотрудники Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана совместно с другими профильными структурами начали расследование.

Специалисты провели осмотр места происшествия, взяли образцы потребленных продуктов и направили их на лабораторные исследования. Деятельность заведения была временно ограничена.

Как сообщили haqqin.az в TƏBİB (Объединение управления территориальными медицинскими подразделениями), начиная примерно с 23:30 19 июля 2025 года, в Кюрдамирскую центральную районную больницу были госпитализированы 17 человек (семь мужчин и десять женщин), включая двух несовершеннолетних, с подозрением на отравление.

Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены домой для амбулаторного лечения.

Расследование продолжается.