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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Новость дня
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Украине предложили не только защищаться, но и атаковать

11:26 430

Украина может усилить свою систему противовоздушной обороны не только за счет материальной поддержки, но и через наступательные действия против российской авиации, заявил возглавляющий специальный штаб по Украине в немецком Минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг. Заявление прозвучало во время эфира на Youtube-канале бундесвера.

«Речь идет о нанесении ударов по аэродромам и самолетам еще до их применения, а также по объектам российской оборонной промышленности», — отметил генерал.

Фройдинг также указал, что Россия значительно нарастила производство баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. В связи с этим, по его мнению, необходимо пересмотреть действующие экономические меры против Москвы, в том числе связанные с экспортным контролем.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что Украине необходимо переходить к наступательным действиям на фронте. Трамп заявил, что Киев не сможет выиграть войну, действуя исключительно в обороне.

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