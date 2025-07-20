Украине предложили не только защищаться, но и атаковать

Украина может усилить свою систему противовоздушной обороны не только за счет материальной поддержки, но и через наступательные действия против российской авиации, заявил возглавляющий специальный штаб по Украине в немецком Минобороны генерал-майор Кристиан Фройдинг. Заявление прозвучало во время эфира на Youtube-канале бундесвера.

«Речь идет о нанесении ударов по аэродромам и самолетам еще до их применения, а также по объектам российской оборонной промышленности», — отметил генерал.

Фройдинг также указал, что Россия значительно нарастила производство баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. В связи с этим, по его мнению, необходимо пересмотреть действующие экономические меры против Москвы, в том числе связанные с экспортным контролем.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что Украине необходимо переходить к наступательным действиям на фронте. Трамп заявил, что Киев не сможет выиграть войну, действуя исключительно в обороне.