Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки

Неблагоприятные погодные условия, установившиеся в этом году, нанесли тяжелый удар по азербайджанским фермерам, специализирующимся на выращивании бахчевых культур. Прохладная, ветреная погода и затяжные дожди в начале лета привели к массовой порче урожая арбузов, причинив аграриям значительные убытки. Социальные сети заполнены видеозаписями, на которых фермеры в отчаянии выбрасывают на свалки тонны сгнивших арбузов. Многие из них заявляют, что если ситуация повторится, то в будущем они откажутся от посевов бахчевых культур. По их словам, подобного урона они не видели много лет: плети арбузов либо сгнили, либо высохли на полях. И даже тем, кому удалось собрать урожай, избежать финансовых потерь не удалось — на фоне крайне низкого спроса арбузы попросту некому продавать. В Сальянском районе, одном из ключевых регионов страны по выращиванию бахчевых, цена на арбузы в начале сезона не превышала 5–10 гяпиков за килограмм, а в некоторых селах опускалась до 4 гяпиков. Фермер Талех Мамедов рассказал, что с участка площадью 5 гектаров он не собрал ни килограмма товарного урожая и понес убытки на сумму около 63 тысяч манатов.

Его коллега, Балабей Ахадов, оценил свои убытки в 30 тысяч манатов и отметил, что практически все фермеры в Сальянах оказались в аналогичной ситуации: арбузы гниют прямо на полях, а погода не дает собрать даже то немногое, что уцелело. Несмотря на незначительное повышение цен до 18–20 гяпиков за килограмм, этого недостаточно даже для покрытия расходов на посадку и уход за урожаем. Отсутствие спроса фермеры объясняют поздним стартом пляжного сезона и резким снижением потока туристов в регионы. В отличие от прошлых лет торговля в этих местах практически остановилась, а низкая активность покупателей делает реализацию урожая нерентабельной. С аналогичными проблемами столкнулись и фермеры Сабирабадского района. Многие из них в последние годы перешли на более урожайные и скороспелые импортные сорта арбузов и дынь. Но, несмотря на отменные вкусовые качества, эти сорта быстро портятся, и если их не удается продать сразу, они начинают гнить прямо на месте сбора. Местный фермер Акпер Гусейнов с сожалением отметил, что нынешний сезон стал провальным: заработать практически невозможно, максимум, на что могут рассчитывать аграрии – это покрытие расходов. Он подчеркнул, что затраты на посадку растут, тогда как спрос и покупательная способность населения снижаются. Даже в августе, по его словам, рассчитывать на хороший урожай не стоит.