Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки

Неблагоприятные погодные условия, установившиеся в этом году, нанесли тяжелый удар по азербайджанским фермерам, специализирующимся на выращивании бахчевых культур. Прохладная, ветреная погода и затяжные дожди в начале лета привели к массовой порче урожая арбузов, причинив аграриям значительные убытки.
Социальные сети заполнены видеозаписями, на которых фермеры в отчаянии выбрасывают на свалки тонны сгнивших арбузов. Многие из них заявляют, что если ситуация повторится, то в будущем они откажутся от посевов бахчевых культур. По их словам, подобного урона они не видели много лет: плети арбузов либо сгнили, либо высохли на полях. И даже тем, кому удалось собрать урожай, избежать финансовых потерь не удалось — на фоне крайне низкого спроса арбузы попросту некому продавать.
В Сальянском районе, одном из ключевых регионов страны по выращиванию бахчевых, цена на арбузы в начале сезона не превышала 5–10 гяпиков за килограмм, а в некоторых селах опускалась до 4 гяпиков. Фермер Талех Мамедов рассказал, что с участка площадью 5 гектаров он не собрал ни килограмма товарного урожая и понес убытки на сумму около 63 тысяч манатов.
Его коллега, Балабей Ахадов, оценил свои убытки в 30 тысяч манатов и отметил, что практически все фермеры в Сальянах оказались в аналогичной ситуации: арбузы гниют прямо на полях, а погода не дает собрать даже то немногое, что уцелело. Несмотря на незначительное повышение цен до 18–20 гяпиков за килограмм, этого недостаточно даже для покрытия расходов на посадку и уход за урожаем.
Отсутствие спроса фермеры объясняют поздним стартом пляжного сезона и резким снижением потока туристов в регионы. В отличие от прошлых лет торговля в этих местах практически остановилась, а низкая активность покупателей делает реализацию урожая нерентабельной.
С аналогичными проблемами столкнулись и фермеры Сабирабадского района. Многие из них в последние годы перешли на более урожайные и скороспелые импортные сорта арбузов и дынь. Но, несмотря на отменные вкусовые качества, эти сорта быстро портятся, и если их не удается продать сразу, они начинают гнить прямо на месте сбора.
Местный фермер Акпер Гусейнов с сожалением отметил, что нынешний сезон стал провальным: заработать практически невозможно, максимум, на что могут рассчитывать аграрии – это покрытие расходов. Он подчеркнул, что затраты на посадку растут, тогда как спрос и покупательная способность населения снижаются. Даже в августе, по его словам, рассчитывать на хороший урожай не стоит.
July 20, 2025
Дополнительное давление на внутренний рынок оказывает импорт. По данным экспертов, за последние годы поставки арбузов из Китая увеличились в 300, а дынь — в 198 раз. Арбузы и дыни также завозятся в страну из Ирана, Турции и Бразилии. Тем не менее торговцы утверждают, что в летний период на рынках представлена преимущественно местная продукция. В Баку цена за килограмм арбузов колеблется от 30 до 60 гяпиков.
Акиф Насирли, председатель Союза либеральных экономистов, отмечает, что данные официальной статистики по импорту не всегда отражают реальность. По его словам, поставки из Китая действительно возросли, но в основном в зимние месяцы — в январе, феврале и марте, когда внутреннего производства нет. С наступлением же сезона внутренний рынок, по его словам, полностью покрывает спрос.
Экономист Халид Керимли подчеркивает, что сельское хозяйство в Азербайджане по-прежнему остается рискованным и неустойчивым видом деятельности. Одной из главных проблем он считает высокую скорость порчи урожая: у большинства фермеров нет доступа к холодильным хранилищам, а планирование логистики и продаж все еще остается на низком уровне. Многие вынуждены продавать продукцию по минимальной цене сразу после сбора, лишь бы получить хоть какую-то выручку. Тогда как, по словам эксперта, можно было оставить часть урожая на более позднюю продажу, когда цены вырастут.
В текущем году ситуация усугубилась ростом издержек на фоне неблагоприятной погоды и снижения урожайности. Хотя говорить о полномасштабном кризисе пока рано, очевидно, что отечественный аграрный сектор испытывает серьезные трудности. Устойчивого развития достичь пока не удается, а без системных решений — в том числе по инфраструктуре хранения, метеострахованию и рыночной логистике — фермеры остаются один на один с природой и рынком, все чаще оказываясь в финансовом проигрыше.