Пашинян готов выгнать католикоса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем телеграм-канале призвал своих сторонников быть готовыми освободить резиденцию в Первопрестольном Эчмиадзине от католикоса всех армян Гарегина II.

«Мы сделаем это вместе. Будьте готовы», - написал он и в очередной раз обвинил духовного лидера всех армян в нарушении обета безбрачия.

Согласно армянской Конституции, государство и церковь отделены друг от друга, и чиновники не имеют права вмешиваться в церковную жизнь. Однако Пашинян нашел повод для вмешательства, обосновав его тем, что он верующий и только по стечению обстоятельств еще и премьер республики.