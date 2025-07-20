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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Пашинян готов выгнать католикоса

11:57 2748

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем телеграм-канале призвал своих сторонников быть готовыми освободить резиденцию в Первопрестольном Эчмиадзине от католикоса всех армян Гарегина II.

«Мы сделаем это вместе. Будьте готовы», - написал он и в очередной раз обвинил духовного лидера всех армян в нарушении обета безбрачия.

Согласно армянской Конституции, государство и церковь отделены друг от друга, и чиновники не имеют права вмешиваться в церковную жизнь. Однако Пашинян нашел повод для вмешательства, обосновав его тем, что он верующий и только по стечению обстоятельств еще и премьер республики.

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