Мощное землетрясение в России

20 июля на полуострове Камчатка (Россия) произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр находился в Тихом океане. По сообщениям местных жителей, в домах наблюдались сильные колебания потолков и смещение мебели.
В связи с угрозой цунами Главное управление МЧС России по Камчатскому краю объявило предупреждение для прибрежных территорий. В селе Никольское прогнозируется волна высотой до 29 см, в Усть-Камчатске — до 19 см.
Жителей прибрежных районов настоятельно просят немедленно покинуть зону возможного подтопления и переместиться на возвышенные участки местности.