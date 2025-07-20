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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Мощное землетрясение в России

12:03 3075

20 июля на полуострове Камчатка (Россия) произошло землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр находился в Тихом океане. По сообщениям местных жителей, в домах наблюдались сильные колебания потолков и смещение мебели.

В связи с угрозой цунами Главное управление МЧС России по Камчатскому краю объявило предупреждение для прибрежных территорий.  В селе Никольское прогнозируется волна высотой до 29 см, в Усть-Камчатске — до 19 см.

Жителей прибрежных районов настоятельно просят немедленно покинуть зону возможного подтопления и переместиться на возвышенные участки местности.

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