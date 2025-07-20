Беспилотники парализовали Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО ночью и утром 20 июля сбили 19 украинских беспилотников, летевших на Москву.
Беспилотник попал в жилой дом в подмосковном Зеленограде. В результате повреждения получила квартира. Также из-за падения обломков БПЛА сгорели два автомобиля. По словам Собянина, экстренные службы работают «на месте падения обломков», «серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет».
По данным Росавивации, 134 самолета ушли на запасные аэродромы в период ограничений 19-20 июля. Утром 20 июля ограничения на полеты ввели также в аэропорту Калуги.
75 пассажирских поездов дальнего следования в России по состоянию на вечер субботы следовали с задержками. Причиной задержек названы повреждения контактной сети обломками украинских беспилотников в Ростовской области вечером в субботу.
July 20, 2025
*** 12:23
Российские СМИ сегодня утром сообщили об масштабных атаках украинских БПЛА.
Известно об ударе по железнодорожной станции в Каменск-Шахтинском (где также расположена нефтебаза и завод по производству ракетного топлива).
Также известно об ударах беспилотников по подмосковному Зеленограду (где расположено предприятие по производству оптики и электроприборов для ВС РФ).
Масштабы повреждений пока неизвестны. Известно, что в Москве снова произошла массовая отмена авиарейсов из-за этой атаки.