Беспилотники парализовали Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО ночью и утром 20 июля сбили 19 украинских беспилотников, летевших на Москву.

Беспилотник попал в жилой дом в подмосковном Зеленограде. В результате повреждения получила квартира. Также из-за падения обломков БПЛА сгорели два автомобиля. По словам Собянина, экстренные службы работают «на месте падения обломков», «серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет».

По данным Росавивации, 134 самолета ушли на запасные аэродромы в период ограничений 19-20 июля. Утром 20 июля ограничения на полеты ввели также в аэропорту Калуги.

75 пассажирских поездов дальнего следования в России по состоянию на вечер субботы следовали с задержками. Причиной задержек названы повреждения контактной сети обломками украинских беспилотников в Ростовской области вечером в субботу.