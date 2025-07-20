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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Беспилотники парализовали Россию

ОБНОВЛЕНО 12:41
12:41 2891

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы ПВО ночью и утром 20 июля сбили 19 украинских беспилотников, летевших на Москву.

Беспилотник попал в жилой дом в подмосковном Зеленограде. В результате повреждения получила квартира. Также из-за падения обломков БПЛА сгорели два автомобиля. По словам Собянина, экстренные службы работают «на месте падения обломков», «серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет».

По данным Росавивации, 134 самолета ушли на запасные аэродромы в период ограничений 19-20 июля. Утром 20 июля ограничения на полеты ввели также в аэропорту Калуги.

75 пассажирских поездов дальнего следования в России по состоянию на вечер субботы следовали с задержками. Причиной задержек названы повреждения контактной сети обломками украинских беспилотников в Ростовской области вечером в субботу.

*** 12:23 

Российские СМИ сегодня утром сообщили об масштабных атаках украинских БПЛА.

Известно об ударе по железнодорожной станции в Каменск-Шахтинском (где также расположена нефтебаза и завод по производству ракетного топлива).

Также известно об ударах беспилотников по подмосковному Зеленограду (где расположено предприятие по производству оптики и электроприборов для ВС РФ).

Масштабы повреждений пока неизвестны. Известно, что в Москве снова произошла массовая отмена авиарейсов из-за этой атаки.

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