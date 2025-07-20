USD 1.7000
EUR 1.9751
RUB 2.1730
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Новость дня
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Российская армия идет вперед

13:06 2562

Российская армия продолжает наступление на востоке Украины. В ночь на воскресенье, 20 июля, аналитики украинского проекта DeepState сообщили о продвижении российских войск возле пяти населенных пунктов в Донецкой области.

Согласно обновленной интерактивной карте боевых действий, силы РФ достигли тактических успехов вблизи Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки.

«Карта обновлена. Враг продвинулся возле Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки», — говорится в сообщении DeepState.

Днем ранее, 19 июля, аналитики также сообщили о занятии российскими войсками населенного пункта Яблоновка в Сумской области. Кроме того, по их данным, зафиксировано продвижение российских сил в районах Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка.

Официальные украинские власти пока не комментировали обновленные данные.

В России решили поссориться с Turkish Airlines
В России решили поссориться с Turkish Airlines
14:26 945
Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки
Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки поговорим о наших проблемах
11:37 4462
Азербайджан впервые освоил выпуск горячекатаной полосы
Азербайджан впервые освоил выпуск горячекатаной полосы И НАЧАЛ ЭКСПОРТ ФИГУРНОГО ПРОКАТА В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ И ИРЛАНДИЮ
13:15 1727
Российская армия идет вперед
Российская армия идет вперед
13:06 2563
Беспилотники парализовали Россию
Беспилотники парализовали Россию ОБНОВЛЕНО 12:41
12:41 2894
Пашинян готов выгнать католикоса
Пашинян готов выгнать католикоса
11:57 2750
МВД и жертвы ИГИЛ вместе режут друзов
МВД и жертвы ИГИЛ вместе режут друзов видео; обновлено 14:37
14:37 3723
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно новость дополнена
19 июля 2025, 19:27 15700
Украине предложили не только защищаться, но и атаковать
Украине предложили не только защищаться, но и атаковать
11:26 2407
Грузии закрыли дорогу в ЕС
Грузии закрыли дорогу в ЕС
10:18 3870
Ильхам Алиев: «Мы решили это чертово логово разрушить…»
Ильхам Алиев: «Мы решили это чертово логово разрушить…»
10:11 5549

ЭТО ВАЖНО

В России решили поссориться с Turkish Airlines
В России решили поссориться с Turkish Airlines
14:26 945
Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки
Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки поговорим о наших проблемах
11:37 4462
Азербайджан впервые освоил выпуск горячекатаной полосы
Азербайджан впервые освоил выпуск горячекатаной полосы И НАЧАЛ ЭКСПОРТ ФИГУРНОГО ПРОКАТА В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ И ИРЛАНДИЮ
13:15 1727
Российская армия идет вперед
Российская армия идет вперед
13:06 2563
Беспилотники парализовали Россию
Беспилотники парализовали Россию ОБНОВЛЕНО 12:41
12:41 2894
Пашинян готов выгнать католикоса
Пашинян готов выгнать католикоса
11:57 2750
МВД и жертвы ИГИЛ вместе режут друзов
МВД и жертвы ИГИЛ вместе режут друзов видео; обновлено 14:37
14:37 3723
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно новость дополнена
19 июля 2025, 19:27 15700
Украине предложили не только защищаться, но и атаковать
Украине предложили не только защищаться, но и атаковать
11:26 2407
Грузии закрыли дорогу в ЕС
Грузии закрыли дорогу в ЕС
10:18 3870
Ильхам Алиев: «Мы решили это чертово логово разрушить…»
Ильхам Алиев: «Мы решили это чертово логово разрушить…»
10:11 5549
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться