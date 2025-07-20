Российская армия идет вперед

Российская армия продолжает наступление на востоке Украины. В ночь на воскресенье, 20 июля, аналитики украинского проекта DeepState сообщили о продвижении российских войск возле пяти населенных пунктов в Донецкой области.
Согласно обновленной интерактивной карте боевых действий, силы РФ достигли тактических успехов вблизи Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки.
«Карта обновлена. Враг продвинулся возле Котляровки, Новониколаевки, Поддубного, Верхнекаменского и Федоровки», — говорится в сообщении DeepState.
Днем ранее, 19 июля, аналитики также сообщили о занятии российскими войсками населенного пункта Яблоновка в Сумской области. Кроме того, по их данным, зафиксировано продвижение российских сил в районах Юнаковки, Хатнего, Романовки и Торецка.
Официальные украинские власти пока не комментировали обновленные данные.