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Азербайджан впервые освоил выпуск горячекатаной полосы

И НАЧАЛ ЭКСПОРТ ФИГУРНОГО ПРОКАТА В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ И ИРЛАНДИЮ
13:15 1729

В рамках производственного сотрудничества между Группой компаний STP и Almet Holding (дочерняя структура ASPM MMC) впервые в Азербайджане было освоено производство горячекатаной стальной полосы - ключевого элемента сортового проката, ранее не выпускавшегося в стране, при этом транспортировка готовой продукции была обеспечена при содействии ADY Express.

Также запущено серийное производство других видов фигурного проката — квадратного и круглого прутка. После прохождения технических испытаний и сертификационных процедур была осуществлена первая в истории Азербайджана экспортная поставка продукции данного типа в Великобританию и Ирландию, включая город Белфаст.

С начала текущего года компания ASPM уже экспортировала произведённую металлопродукцию на сумму свыше 5 миллионов манатов. С запуском нового ассортимента — в том числе горячекатаной полосы — компания начинает экспорт продукции с более высокой добавленной стоимостью, а общий объём экспортной выручки в течение следующих 12 месяцев, по прогнозам, превысит 17 миллионов манатов.

Это достижение имеет стратегическое значение:

• Азербайджан вышел на международный рынок с новой категорией переработанной металлопродукции;

• Впервые локализовано производство горячекатаной стальной полосы;

• Подтверждено соответствие продукции международным стандартам качества и требованиям европейских рынков.

По словам представителей Almet Holding, данный шаг является частью долгосрочной стратегии по развитию несырьевого сектора экономики и усилению экспортного потенциала страны.

В ближайшей перспективе компания планирует расширение экспортной географии с выходом на рынки Западной Европы, Африки и Ближнего Востока.

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