Британцы охладели к войне в Украине

Британцы теряют интерес к войне в Украине, заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью The Telegraph.

«Интерес к Украине сейчас очень низкий, и это печально. Эта тема то возникает, то затухает, но для меня она остается ключевой», — отметил бывший глава правительства.

Комментируя действия своих преемников в контексте поддержки Украины, Джонсон выразил сожаление из-за недостаточной активности нынешнего британского руководства: «Британия продолжает играть важную роль в этом вопросе. Однако мои украинские друзья отмечают, что мы, возможно, уже не на той лидерской и идейной позиции, как раньше».