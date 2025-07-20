Экс-госсекретарь США: Украина могла разгромить Россию

«Последняя неделя стала поворотным моментом, — заявила она. — Лучшая новость, которую мы можем сообщить украинскому народу — это то, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению: Владимира Путина не остановить словами. Его можно остановить только в том случае, если он будет уверен, что дальше идти нельзя, что он не сможет победить».

Ее заявление прозвучало после того, как Трамп пригрозил, что США введут «жесткие» санкции против России, если Кремль не согласится на прекращение огня в течение 50 дней.

При этом Райс признала, что введение вторичных санкций может быть сложным, указав на таких ключевых союзников России, как Китай и Индия, но отметила, что Кремль, вероятно, все равно будет испытывать трудности.

«Если вы — Китай… с экономикой, которая не в лучшей форме… или Индия, которая действительно не хочет оказаться в проигрыше, возможно, вы задумаетесь, действительно ли стоит покупать российскую нефть по сниженным ценам», — сказала она.

Помимо этого, Райс раскритиковала администрацию предыдущего президента Джо Байдена за слишком медленную поставку оружия ВСУ после вторжения РФ в 2022 году. Госсекретарь времен президентства Джорджа Буша заявила комиссии, что если бы США предоставили ВСУ все необходимое в самом начале, когда «россияне были в затруднительном положении», Украина могла бы выиграть войну «с полным разгромом».

Между тем обозреватель Марк Галеотти в статье для The Sunday Times сообщил, что китайские боеприпасы могут поставляться в Россию через КНДР под видом северокорейских.

Эксперт отмечает, что Китай уже поставляет в Россию широкий спектр критически важных для российской армии и ВПК товаров «двойного назначения» от оптоволоконных кабелей, которые сейчас используются для управления беспилотниками, до нитроцеллюлозы для артиллерийского топлива.

«В этом году Пекин, похоже, также оказывает недвусмысленную военную поддержку. Одна из его новых низковысотных лазерных систем обороны Silent Hunter, похоже, уже находится на вооружении России, и все большее число китайских солдат вступает в ряды российской армии, якобы в качестве наемников», - пишет Галеотти.