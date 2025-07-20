Въезд в Евросоюз может подорожать втрое

Еврокомиссия предложила втрое увеличить стоимость въезда в Евросоюз для граждан стран, не входящих в ЕС и не нуждающихся в визе. Согласно инициативе, плата за получение разрешения ETIAS (European Travel Information and Authorization System) может вырасти с нынешних 7 до 20 евро на человека.

Как объясняется в заявлении Еврокомиссии, повышение стоимости связано с необходимостью «учета инфляции» и обеспечения финансовой устойчивости системы в долгосрочной перспективе.

ETIAS станет обязательным условием для поездок в шенгенскую зону для большинства граждан «безвизовых» стран, включая, в частности, граждан США, Великобритании, Канады, Украины, Грузии и ряда государств Латинской Америки и Азии.

Согласно правилам, запуск системы ожидается в конце 2026 года. Путешественникам необходимо будет заранее заполнить онлайн-заявку, указать личные данные, сведения о поездке и ответить на ряд вопросов, касающихся безопасности. Большинство заявок будут обрабатываться автоматически в течение нескольких минут, однако в отдельных случаях может потребоваться дополнительная проверка.

ETIAS был задуман как инструмент усиления контроля за въездом в ЕС и повышения уровня безопасности на фоне трансграничных угроз. Решение о повышении сбора еще предстоит утвердить Совету ЕС и Европарламенту.