USD 1.7000
EUR 1.9751
RUB 2.1730
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Новость дня
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Въезд в Евросоюз может подорожать втрое

14:56 1641

Еврокомиссия предложила втрое увеличить стоимость въезда в Евросоюз для граждан стран, не входящих в ЕС и не нуждающихся в визе. Согласно инициативе, плата за получение разрешения ETIAS (European Travel Information and Authorization System) может вырасти с нынешних 7 до 20 евро на человека.

Как объясняется в заявлении Еврокомиссии, повышение стоимости связано с необходимостью «учета инфляции» и обеспечения финансовой устойчивости системы в долгосрочной перспективе.

ETIAS станет обязательным условием для поездок в шенгенскую зону для большинства граждан «безвизовых» стран, включая, в частности, граждан США, Великобритании, Канады, Украины, Грузии и ряда государств Латинской Америки и Азии.

Согласно правилам, запуск системы ожидается в конце 2026 года. Путешественникам необходимо будет заранее заполнить онлайн-заявку, указать личные данные, сведения о поездке и ответить на ряд вопросов, касающихся безопасности. Большинство заявок будут обрабатываться автоматически в течение нескольких минут, однако в отдельных случаях может потребоваться дополнительная проверка.

ETIAS был задуман как инструмент усиления контроля за въездом в ЕС и повышения уровня безопасности на фоне трансграничных угроз. Решение о повышении сбора еще предстоит утвердить Совету ЕС и Европарламенту.

Умер военный преступник Корнев
Умер военный преступник Корнев
17:33 226
Трамп скармливает мигрантов не только крокодилам… Но и комарам
Трамп скармливает мигрантов не только крокодилам… Но и комарам наша корреспонденция
01:55 3657
В центре Тбилиси грузины подрались с россиянами
В центре Тбилиси грузины подрались с россиянами ВИДЕО
15:41 3320
В России решили поссориться с Turkish Airlines
В России решили поссориться с Turkish Airlines
14:26 4694
Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки
Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки поговорим о наших проблемах
11:37 6512
Азербайджан впервые освоил выпуск горячекатаной полосы
Азербайджан впервые освоил выпуск горячекатаной полосы И НАЧАЛ ЭКСПОРТ ФИГУРНОГО ПРОКАТА В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ И ИРЛАНДИЮ
13:15 3259
Российская армия идет вперед
Российская армия идет вперед
13:06 4626
Полный хаос в московских аэропортах
Полный хаос в московских аэропортах ОБНОВЛЕНО 17:12
17:12 4866
Пашинян готов выгнать католикоса
Пашинян готов выгнать католикоса
11:57 3773
В Сирии похищают женщин. А президент собирает пресс-конференцию
В Сирии похищают женщин. А президент собирает пресс-конференцию обновлено 16:27; видео
16:27 6871
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно новость дополнена
19 июля 2025, 19:27 16622

ЭТО ВАЖНО

Умер военный преступник Корнев
Умер военный преступник Корнев
17:33 226
Трамп скармливает мигрантов не только крокодилам… Но и комарам
Трамп скармливает мигрантов не только крокодилам… Но и комарам наша корреспонденция
01:55 3657
В центре Тбилиси грузины подрались с россиянами
В центре Тбилиси грузины подрались с россиянами ВИДЕО
15:41 3320
В России решили поссориться с Turkish Airlines
В России решили поссориться с Turkish Airlines
14:26 4694
Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки
Арбузы погибли. А фермеры массово терпят убытки поговорим о наших проблемах
11:37 6512
Азербайджан впервые освоил выпуск горячекатаной полосы
Азербайджан впервые освоил выпуск горячекатаной полосы И НАЧАЛ ЭКСПОРТ ФИГУРНОГО ПРОКАТА В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ И ИРЛАНДИЮ
13:15 3259
Российская армия идет вперед
Российская армия идет вперед
13:06 4626
Полный хаос в московских аэропортах
Полный хаос в московских аэропортах ОБНОВЛЕНО 17:12
17:12 4866
Пашинян готов выгнать католикоса
Пашинян готов выгнать католикоса
11:57 3773
В Сирии похищают женщин. А президент собирает пресс-конференцию
В Сирии похищают женщин. А президент собирает пресс-конференцию обновлено 16:27; видео
16:27 6871
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно новость дополнена
19 июля 2025, 19:27 16622
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться