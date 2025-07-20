Командиры ХАМАС гибнут один за другим

ЦАХАЛ ликвидировал в секторе Газа главу отдела разработки вооружений в производственном штабе палестинского радикального движения ХАМАС Башара Табета. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
17 июля сообщалось, что Армия обороны Израиля ликвидировала заместителя командира батальона «Джабалия» движения ХАМАС Ияда Насера.
Вместе с ним были убиты командир центральной роты батальона «Джабалия» Хасан Махмуд Маръи и заместитель командира роты батальона «Бейт-Ханун» движения ХАМАС Мухаммед Заки Хамад.