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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Командиры ХАМАС гибнут один за другим

15:07 822

ЦАХАЛ ликвидировал в секторе Газа главу отдела разработки вооружений в производственном штабе палестинского радикального движения ХАМАС Башара Табета. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

17 июля сообщалось, что Армия обороны Израиля ликвидировала заместителя командира батальона «Джабалия» движения ХАМАС Ияда Насера.

Вместе с ним были убиты командир центральной роты батальона «Джабалия» Хасан Махмуд Маръи и заместитель командира роты батальона «Бейт-Ханун» движения ХАМАС Мухаммед Заки Хамад.

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