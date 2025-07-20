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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
Новость дня
Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

В центре Тбилиси грузины подрались с россиянами

ВИДЕО
15:41 3323

В Тбилиси сегодня проходит масштабная акция, которая стартовала у I корпуса Тбилисского государственного университета, собравшиеся граждане направились шествием к зданию парламента.

Участники акции заявляют, что признают только новые, свободные парламентские выборы и отказываются участвовать в «российской спецоперации», называемой «выборами в органы самоуправления».

Протестная акция с требованием проведения новых, свободных и справедливых парламентских выборов проходит в Тбилиси ежедневно, без перерыва, уже 234-й день.

СМИ сообщают, что граждане России словесно оскорбили протестующих, после чего на проспекте Руставели в центре города вспыхнула драка.

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