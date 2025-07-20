Иранцы хвастаются

Стало известно о состоянии систем противовоздушной обороны (ПВО) Ирана после того, как страну атаковал Израиль. Об этом рассказал глава оперативного штаба армии Исламской Республики Махмуд Мусави, его слова передает IRNA.

Как отметил Мусави, среди главных мишеней при атаке Израиля были радиолокационные станции и системы ПВО Ирана. Последние действительно получили повреждения, но их «оперативно заменили и установили в заранее оговоренных местах», добавил он.

Армии страны, продолжил глава оперштаба, удалось прикрыть воздушное пространство, поэтому Израиль «так и не достиг своих целей». В заключение он похвалил Вооруженные силы Ирана, которые «подтвердили, что Тегеран умеет обороняться и реагировать на внешние угрозы».