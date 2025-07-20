Азербайджан занимает 7-е место в медальной таблице Всемирной Универсиады

В Германии продолжаются 32-е Всемирные студенческие игры.

Лучший результат среди азербайджанских таэквондистов сегодня показал Талех Сулейманов, добравшийся до четвертьфинала в весовой категории до 80 кг. Он победил соперников из Дании и Германии, но уступил украинцу.

Рахид Велиев (58 кг) после победы над оппонентом из Омана уступил в 1/8 финала корейцу.

Самаррух Османова (49 кг) оказалась слабее японки в 1/16 финала.

В фехтовании мужская сборная Азербайджана по сабле и женская по шпаге также остались без медалей. Шпажистки победили в 1/16 финала Саудовскую Аравию, но затем уступили Украине. Саблисты в 1/8 финала взяли верх над Казахстаном, однако в четвертьфинале проиграли Японии, а затем в матчах за 5-8-е позиции уступили Германии и Испании, заняв в итоге 8-е место.