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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно
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Ильхам Алиев об отношениях с Россией: Такое поведение контрпродуктивно

Россияне будут пить пиво и есть колбасу из Северной Кореи

16:47 785

Северокорейские яблоки начали появляться на полках российских супермаркетов, а экспортеры из КНДР планируют выйти на рынок России. Тесные связи между Владимиром Путиным и диктатором Ким Чен Ыном приносят свои плоды.

Издание Financial Times пишет, что северокорейские рыболовецкие суда все чаще появляются в водах у дальневосточного побережья России, а производители продуктов из КНДР, от джема и колбас до пива и аккордеонов, зарегистрировали торговые марки в РФ.

Москва строит дорожный мост через реку Туманную на сумму 100 млн долларов вдоль сухопутной границы между странами, а также разрабатывает планы по возобновлению железнодорожного сообщения между столицами протяженностью 10 000 км.

В течение последнего года руководители северокорейских университетов посетили Владивосток, где встретились с российскими коллегами, а северокорейские спортсмены участвовали в соревнованиях в России, и российские театральные труппы выступали в Пхеньяне.

Экономика Северной Кореи в значительной степени зависит от производства угля, бетона и промышленных пластиков и поддерживается за счет поставок продовольствия, топлива и удобрений из Китая. В последнее время режим также собрал сотни миллионов долларов благодаря сложным хакерским атакам на криптовалюты.

Покровительство Москвы может оказать «подлинно преобразующее» влияние на экономику Северной Кореи, возродив горнодобывающую и сельскохозяйственную отрасли, считает научный сотрудник аналитического центра Sejong Institute Питер Уорд.

Эксперт по Северной Корее из Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков отметил, что торговля, вероятно, принесет России ограниченную финансовую выгоду, потому что северокорейские товары мало или вовсе не интересуют российских импортеров.

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