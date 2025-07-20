Глава разведки США обвинила Обаму в попытке госпереворота

Глава разведки администрации Дональда Трампа Тулси Габбард обвинила экс-президента США Барака Обаму и бывших высокопоставленных сотрудников нацбезопасности в том, что они придумали историю про вмешательство России в президентские выборы 2016 года, чтобы подорвать победу Трампа, пишет The Guardian.

Она назвала это «изменническим заговором» и потребовала завести уголовные дела.

Суть обвинений Габбард, что Обама и его команда фальсифицировали разведданные, скрывали правду и хотели свергнуть Трампа, организовав своего рода «переворот», чтобы не дать ему работать как президенту.

«Информация, которую мы публикуем сегодня, ясно показывает, что в 2016 году имел место изменнический заговор, совершенный чиновниками на самом высоком уровне нашего правительства. Их целью было подорвать волю американского народа и реализовать то, что, по сути, стало многолетним переворотом, направленным на то, чтобы не дать избранному президенту исполнить мандат, полученный от народа.

Независимо от их положения и власти, каждый, кто был замешан в этом заговоре, должен быть расследован и привлечен к ответственности по всей строгости закона, чтобы подобное больше никогда не повторилось», - сообщила Тулси Габбард.